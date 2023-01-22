Главный тренер «Торино» Юрич о Миранчуке: «Он — особенный мальчик, мы рады, что он играет за нас»

Главный тренер «Торино» Иван Юрич прокомментировал победу над «Фиорентиной» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии.

Единственный гол забил российский полузащитник туринцев Алексей Миранчук.

«Мы отлично провели первый тайм и могли забить намного больше. Во второй половине встречи пришлось пострадать, но оно того стоило. Мы сделали все, чтобы победить. К Миранчуку я испытываю только любовь, он — особенный мальчик, которому нужна свобода, чтобы проявить себя. Он часто забивает, а также отлично проявил себя сегодня в обороне. Мы рады, что он играет за нас. Миранчук серьезно изменился в плане физики и динамики. Он фантастически провел первый тайм и очень умно действовал во втором. Алексей сделал важные шаги и стал сильнее в этом сезоне», — приводит Tuttosport слова Юрича.

Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты» до конца сезона-2022/23. 27-летний россиянин забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи в 14 матчах за туринцев во всех турнирах.