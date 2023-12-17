Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:58

«Фиорентина» победила «Верону» в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Фиорентина» на своем поле одержала победу над «Вероной» в матче 16-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 78-й минуте забил Лукас Бельтран. «Верона» могла открыть счет еще на 3-й минуте, но Милан Джурич не реализовал пенальти.

«Фиорентина» (27 очков) поднялась на пятое место в серии А. «Верона» (11) идет предпоследней в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 16-й тур
17 дек, 17:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
1:0
Верона

В параллельном матче «Удинезе» в меньшинстве дома не удержал победу над «Сассуоло» — 2:2. Хозяева лидировали в счете после голов Лоренцо Лукки и Роберто Перейры. На 59-й минуте красную карточку получил Мартин Пайеро. После этого ничью гостям принес дубль Доменико Берарди.

Италия. Серия А. 16-й тур
17 дек, 17:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
2:2
Сассуоло
Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Верона
ФК Сассуоло
ФК Удинезе
ФК Фиорентина
0
Читайте также
Овечкин снова не забил, хотя шансы были. Его безголевая серия ужасает
Сборная России 25 победила Казахстан и выиграла Кубок Первого канала
Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России
Путин назвал «полной чушью» заявления о возможном нападении РФ на НАТО
Путин рассказал, как встретит Новый год
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Кварацхелия — среди лучших игроков в матче с «Кальяри»