Дубль Осимхена принес «Наполи» победу над «Фрозиноне» на старте серии А

Сегодня, 21:33
«Наполи» на выезде обыграл «Фрозиноне» в матче 1-го тура чемпионата Италии-2023/24 — 3:1.
Счет в игре открыл полузащитник хозяев Абду Арруи, который реализовал пенальти на 7-й минуте. На 24-й минуте вингер гостей Маттео Политано сравнял счет.
В концовке первого тайма на 42-й минуте форвард «Наполи» Виктор Осимхен вывел команду вперед. На 79-й минуте Осимхен оформил дубль.
В следующем туре команда Руди Гарсии сыграет с «Сассуоло» 27 августа. «Фрозиноне» 26 августа встретится с «Аталантой».
В другом матче 1-го тура «Верона» на выезде обыграла «Эмполи» — 1:0. Гол забил Федерико Бонаццоли на 75-й минуте.
«Верона» во 2-м туре сыграет с «Ромой» 26 августа, в «Эмполи» в этот же день встретится с «Монцей».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Верона
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
3
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Эмполи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
20
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|1 : 3
|19.08
|21:45
|
Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -