Дубль Осимхена принес «Наполи» победу над «Фрозиноне» на старте серии А

«Наполи» на выезде обыграл «Фрозиноне» в матче 1-го тура чемпионата Италии-2023/24 — 3:1.

Счет в игре открыл полузащитник хозяев Абду Арруи, который реализовал пенальти на 7-й минуте. На 24-й минуте вингер гостей Маттео Политано сравнял счет.

В концовке первого тайма на 42-й минуте форвард «Наполи» Виктор Осимхен вывел команду вперед. На 79-й минуте Осимхен оформил дубль.

В следующем туре команда Руди Гарсии сыграет с «Сассуоло» 27 августа. «Фрозиноне» 26 августа встретится с «Аталантой».

В другом матче 1-го тура «Верона» на выезде обыграла «Эмполи» — 1:0. Гол забил Федерико Бонаццоли на 75-й минуте.

«Верона» во 2-м туре сыграет с «Ромой» 26 августа, в «Эмполи» в этот же день встретится с «Монцей».