Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:33

Дубль Осимхена принес «Наполи» победу над «Фрозиноне» на старте серии А

Ана Горшкова
Корреспондент
«Фрозиноне» дома проиграл «Наполи».
Фото photo.khl.ru
Telegram Дзен

«Наполи» на выезде обыграл «Фрозиноне» в матче 1-го тура чемпионата Италии-2023/24 — 3:1.

Счет в игре открыл полузащитник хозяев Абду Арруи, который реализовал пенальти на 7-й минуте. На 24-й минуте вингер гостей Маттео Политано сравнял счет.

В концовке первого тайма на 42-й минуте форвард «Наполи» Виктор Осимхен вывел команду вперед. На 79-й минуте Осимхен оформил дубль.

В следующем туре команда Руди Гарсии сыграет с «Сассуоло» 27 августа. «Фрозиноне» 26 августа встретится с «Аталантой».

Италия. Серия А. 1-й тур
19 авг, 19:30. Stadio Benito Stirpe (Фрозиноне)
Фрозиноне
1:3
Наполи

В другом матче 1-го тура «Верона» на выезде обыграла «Эмполи» — 1:0. Гол забил Федерико Бонаццоли на 75-й минуте.

«Верона» во 2-м туре сыграет с «Ромой» 26 августа, в «Эмполи» в этот же день встретится с «Монцей».

Италия. Серия А. 1-й тур
19 авг, 19:30. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
0:1
Верона

ФК Верона
ФК Наполи
ФК Фрозиноне
ФК Эмполи
2
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 1 1 0 0 3-1 3
2
 Верона 1 1 0 0 1-0 3
3
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
4
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
6
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
7
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
10
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
11
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
13
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
14
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
15
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
19
 Эмполи 1 0 0 1 0-1 0
20
 Фрозиноне 1 0 0 1 1-3 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.08 19:30
Эмполи – Верона
 0 : 1
19.08 19:30
Фрозиноне – Наполи
 1 : 3
19.08 21:45
Дженоа – Фиорентина
 - : -
19.08 21:45
Интер – Монца
 - : -
20.08 19:30
Рома – Салернитана
 - : -
20.08 19:30
Сассуоло – Аталанта
 - : -
20.08 21:45
Лечче – Лацио
 - : -
20.08 21:45
Удинезе – Ювентус
 - : -
21.08 19:30
Торино – Кальяри
 - : -
21.08 21:45
Болонья – Милан
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Реал Сосьедад»: «Захарян — великий игрок, который принесет нам много пользы»