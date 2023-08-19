Дубль Мартинеса принес «Интеру» победу над «Монцей»

«Интер» дома обыграл «Монцу» в матче 1-го тура серии А — 2:0.

Дублем отметился форвард «Интера» Лаутаро Мартинес. Аргентинец забил на 8-й и 76-й минутах.

В следующем туре «Интер» отправится в гости к «Кальяри». Игра пройдет 28 августа. «Монца» 26 августа примет на своем поле «Эмполи».