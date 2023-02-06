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Италия

6 февраля, 23:53

«Галатасарай» заплатит «Роме» за Дзаньоло 15 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами

Руслан Минаев
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«Галатасарай» в шаге от подписания полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло. По информации инсайдера Николо Скиры, турецкий клуб заплатит за хавбека 15 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов. Деньги будут отправлены четырьмя платежами.

Сам игрок подпишет контракт до 2027 года с зарплатой 3 миллиона евро в год. В соглашении Дзаньоло будет прописана сумма выкупа за 30 миллионов евро.

Сообщается, что уже завтра футболист может прилететь в Стамбул.

Действующее соглашение 23-летнего итальянца с римлянами рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне он сыграл за «Рому» в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

ФК Галатасарай
ФК Рома
Николо Дзаньоло
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