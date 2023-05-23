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Италия

Сегодня, 13:36

Гасперини может заменить Спаллетти на посту главного тренера «Наполи»

Виктория Кравченко
Джан Пьеро Гасперини.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может покинуть команду и возглавить другой итальянский клуб.

По данным Tuttonapoli, руководство «Наполи» рассматривает кандидатуру Гасперини на смену Лучано Спаллетти, который, скорее всего, покинет команду по окончании сезона. Сообщалось, что у тренера возник конфликт с владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом.

Источник утверждает, что Де Лаурентис уже предложил Джан Пьеро Гасперини двухлетний контракт с зарплатой в 4 миллиона евро за сезон.

Гасперини тренирует «Аталанту» с 2016 года, и за это время трижды приводил команду к третьему месту в серии А и дважды выводил ее в финал Кубка Италии.

Спаллетти тренирует «Наполи» с 2021 года. В этом сезоне команда под его руководством досрочно выиграла чемпионат Италии впервые с 1990 года.

ФК Наполи
Джан Пьеро Гасперини
Лучано Спаллетти
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