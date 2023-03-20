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Италия

Сегодня, 14:44

Гаттузо: «Сравнивать итальянские клубы с английскими неуместно»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо высказался об уровнях АПЛ и серии А.

«Против итальянских команд трудно играть. Сравнение с английскими клубами неуместно — это другой мир. Премьер-лига — это НБА. В Италии больше не могу покупать сильных игроков, как было 20 лет назад. Нужно что-то изобретать с молодыми футболистами. В тот год, когда я тренировал «Наполи», я не попал в Лигу чемпионов в 77 очками. Вот уже несколько лет нужно выкладываться на все сто», — приводит слова Гаттузо Football Italia.

45-летний итальянец работал в «Наполи» с 2019 по 2921 год.

Последним местом работы специалиста была «Валенсия», которую он покинул в январе 2023 года.

Дженнаро Гаттузо
Футбол
серия А
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