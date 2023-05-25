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Италия

Сегодня, 21:28

Гасперини о возможном назначении в «Наполи»: «У меня нет времени на чтение новостей в интернете»

Руслан Минаев
Джан Пьеро Гасперини.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отреагировал на новость о том, что он может сменить Лучано Спаллетти в качестве наставника «Наполи».

По данным Tuttonapoli, руководство неаполитанцев рассматривает кандидатуру Гасперини на смену Спаллетти, который, скорее всего, покинет команду по окончании сезона. Сообщалось, что у тренера возник конфликт с владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом.

«К счастью, у меня нет времени на чтение новостей в интернете, слишком много всего происходит вокруг, сложно уследить за всем сразу. Самым лучшим решением будет сосредоточиться на том, чтобы «Аталанта» обязательно вышла в еврокубки», — приводит Football Italia слова Гасперини.

Гасперини тренирует «Аталанту» с 2016 года и за это время трижды приводил команду к третьему месту в серии А и дважды выводил бергамасков в финал Кубка Италии.

Спаллетти тренирует «Наполи» с 2021 года. В этом сезоне команда под его руководством досрочно выиграла чемпионат Италии впервые с 1990 года.

Футбол
ФК Аталанта
ФК Наполи
Джан Пьеро Гасперини
Лучано Спаллетти
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