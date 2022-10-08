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Сегодня, 17:57

Главный тренер «Аталанты» Гасперини: «Мы должны расти в самооценке и качестве игры»

Мария Гусева

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата Италии против «Удинезе».

«Я ожидаю лучшего «Удинезе», они переживают момент большого энтузиазма, как и мы. Мы прибываем в Удине с большой мотивацией, завтрашняя победа станет важной для нашей самооценки. Нам противостоит очень сильная команда, как физически, так и технически. Есть доля правды, когда говорят, что «Удинезе» — это новая «Аталанта». Они отстают от нас на одно очко, но пользуются большим уважением. Мы впереди, но прекрасно знаем, что должны расти в самооценке и качестве игры», — цитирует Calcio Mercato Web Гасперини.

«Аталанта» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 20 очков. «Удинезе» располагается на 3-м месте с 19 очками.

Матч «Аталанта» — «Удинезе» пройдет 9 октября. Начало встречи — 16.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Аталанта
ФК Удинезе
Джан Пьеро Гасперини
серия А
0
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