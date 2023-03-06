Симоне Индзаги — о победе над «Лечче»: «Мы не снимали ногу с педали газа»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Лечче» (2:0) в 25-м туре чемпионата Италии.

«Мы показали очень хорошую игру, правильный настрой и выдержали высокий уровень интенсивности. Команда заслужила победу над «Лечче», который в этом сезоне доставил проблем многим большим клубам.

Мы сохраняли концентрацию, не снимали ногу с педали газа — вот так и выигрываются матчи. «Лечче» — агрессивный соперник, они прессингуют, применяя персональную опеку, поэтому нам пришлось много двигаться без мяча и создавать свободное пространство. Ребята справились отлично», — сказал Индзаги на пресс-конференции.

После этого матча «Интер» поднялся на 2-е место в серии А, набрав 50 очков, «Лечче» остался на 14-й строчке (27 очков).