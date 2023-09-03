Главный тренер «Наполи» Гарсия считает, что «Лацио» заслуженно победил

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия похвалил игру «Лацио» (1:2) в матче 3-го тура серии А. Он считает, что соперник заслуженно победил.

«Лацио» показал стопроцентную эффективность в первом тайме, реализовав первый настоящий момент. Во втором тайме все было гораздо хуже. Пожалуй, учитывая ход второго тайма, «Лацио» заслужил победу, но, думаю, если брать в расчет всю игру, мы должны были добыть ничью. Нужно хотя бы не проигрывать, когда выиграть не получается«, — цитирует DAZN Гарсию.

«Лацио» набрал первые три очка в сезоне и занимает 12-е место в серии А, «Наполи» — четвертый (6 очков).