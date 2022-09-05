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Италия

5 сентября, 20:05

Главный тренер «Торино» пропустит матч с «Лечче» из-за болезни

Иван Шитик
Корреспондент
Иван Юрич.
Фото ФК «Торино».

Главный тренер «Торино» Иван Юрич пропустит матч 5-го тура чемпионата Италии с «Лечче» из-за болезни, сообщает сайт клуба.

У него была диагностирована пневмония. Юрич находистя под наблюдением врачей.

Клуб сообщит о состоянии специалиста по мере поступления новой информации.

В первых четырех тура команда набрала 7 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице.

Напомним, что с этого сезона за «Торино» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, который пока не может выходить на поле из-за травмы.

Иван Юрич
ФК Лечче
ФК Торино
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