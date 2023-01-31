Главный тренер «Удинезе» Соттил: «В матче с «Вероной» мы могли сделать больше»

Главный тренер «Удинезе» Андреа Соттил прокомментировал ничью с «Вероной» (1:1) в матче 20-го тура чемпионата Италии.

«Мы сыграли вничью и могли забить больше. Жалко ребят, потому что они хотели победить, но с результатом надо смириться. Не могу пожаловаться на игроков, они хорошо боролись и много били по воротам. Продолжаем идти по этому пути. Я ждал гола и просил оставаться собранными. Мы много моментов создали, нам нужно было нанести победный удар, но ничего не получилось. «Удинезе» заслужил победу, но я также говорю, что мы ответственны за результат, мы могли бы сделать больше», — цитирует Dazn Соттила.

После этого матча «Удинезе» с 29 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Верона» с 13 очками — на 18-й строчке.