Сегодня, 23:24
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Торино» (1:0) в матче 10-го тура чемпионата Италии.
«Сегодня ребята показали, что они команда. Мы провели организованный матч, выполнили хорошую работу. Я счастлив, потому что это первая выездная победа. Было непросто, но парни проявили характер. Мы сделали первый шаг, теперь нужно продолжать. Сегодня я был очень спокоен на скамейке, потому что видел, что команда настроена серьезно», — цитирует DAZN Аллегри.
«Ювентус» набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» находится на 11-м месте (11 очков).
В следующем туре «Ювентус» сыграет против «Эмполи» 21 октября.
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