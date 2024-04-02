Goal: «Наполи» готов сделать крупное предложение Конте

В «Наполи» готовы предложить Антонио Конте контракт с заработной платой в размере 8 миллионов евро в год, чтобы он согласился возглавить команду, сообщает Goal.

По информации источника, президент клуба Аурелио Де Лаурентис считает, что итальянский специалист способен вернуть неаполитанцев на лидирующие позиции в серии А. Также он готов предоставить Конте широкие полномочия в управлении трансферной политикой «Наполи» и позволить ему назначить нового спортивного директора.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который он покинул в марте 2023 года. Также он тренировал «Интер», «Челси», «Ювентус», «Аталанту» и другие команды. Клуб из Турина под его руководством стал трехкратным чемпионом Италии.

На данный момент «Наполи» занимает 8-е место в турнирной таблице серии А. Команда набрала 45 очков за 30 матчей.