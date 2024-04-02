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Италия

2 апреля, 12:15

Ваноли откатился к плей-офф, Каррера опустился в зону вылета

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Паоло Ваноли.
Фото ФК «Венеция»
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Два бывших главных тренера «Спартака» крайне неудачно провели 31-й тур серии В со своими нынешними командами.

«Венеция» Паоло Ваноли неожиданно уступила дома «Реджане» (2:3) и лишилась второго места, дающего прямую путевку в серию А. Гостей, за которых в свое время выступал форвард сборной России Игорь Симутенков, сейчас тренирует известный в прошлом защитник Алессандро Неста. Они проигрывали по ходу встречи 0:2, но сумели одержать волевую победу.

Ваноли получил за этот матч такие оценки: La Gazzetta dello Sport — 6,0; Corriere dello Sport — 5,0; Tuttosport — 5,5. В составе «Венеции» впервые в этом календарном году появился российский хавбек Денис Черышев — вышел на замену на 83-й минуте и запомнился тем, что один из соперников получил на нем желтую карточку.

«Асколи» под руководством Массимо Карреры потерпел поражение в гостях (1:2) от прямого конкурента в борьбе за место в серии В «Специи» и опустился в зону прямого вылета.

Оценки Карреры: La Gazzetta dello Sport — 5,5; Corriere dello Sport — 6,0; Tuttosport — 6,0.

После 31 тура «Венеция» занимает третье место, набрав 57 очков. «Асколи» идет 18-м с 31. В следующем туре Каррера примет Ваноли на своем поле. Матч состоится 7 апреля.

ФК Асколи
ФК Венеция
Массимо Каррера
Паоло Ваноли
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