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Италия

Сегодня, 09:18

Гомес прокомментировал свою двухгодичную дисквалификацию

Виктория Кравченко
Алехандро Гомес.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Монцы» и сборной Аргентины Алехандро Гомес прокомментировал свою двухлетнюю дисквалификацию из-за положительного теста на допинг перед ЧМ-2022. Он заявил, что уведомление о приостановлении лицензии он получил.

«Я никогда не полагался и не собираюсь полагаться на запретную практику. Вероятное нарушение связано с наличием в моем организме тербуталина, который я случайно проглотил вместе с ложкой сиропа от кашля для моего сына, чтобы облегчить кашель. Важно уточнить, что тербуталин разрешен профессиональным спортсменам и никоим образом не улучшает результативность в футболе», — написал Гомес в соцсетях.

20 октября стало известно, что Гомес дисквалифицирован на 2 года за употребление допинга. Сообщалось, что причиной положительного теста стал детский сироп от кашля, который выпил футболист.

Алехандро Гомес
Сборная Аргентины по футболу
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