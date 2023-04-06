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Сегодня, 21:14

Гуренко: «Миранчук спокойно может играть в Италии за любой клуб»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко предположил, где может продолжить карьеру российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук.

«Жаль, что в «Торино» не готовы заплатить за классного футболиста. Условия «Аталанты» их не устраивают, но это не страшно. Леша в Европе без клуба точно не останется. На него высокий спрос. Он спокойно может играть в Португалии в командах первой тройки, в Испании в командах уровня «Бетиса» или «Вильярреала», а в Италии за любой клуб, потому что он уже адаптировался, знает язык, выдает неплохой сезон, в действиях легкость, играет на партнеров, забивает. Вернуться в Россию всегда успеет, он еще не все показал, на что способен», — цитирует Гуренко Legalbet.

Ранее стало известно о том, что «Торино» не собирается выкупать Миранчука у «Аталанты» за 13 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний российский футболист провел 23 матча за «Торино», забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/gurenko-aleksej-miranchuk-v-italii-mozhet-igrat-za/
Алексей Миранчук
Сергей Гуренко
Футбол
ФК Торино
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