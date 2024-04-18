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Лига Европы

18 апреля, 23:53

«Аталанта» выбила «Ливерпуль» и пробилась в полуфинал Лиги Европы

Руслан Минаев
Алексей Миранчук против Ибраима Конате.
Фото Reuters
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«Аталанта» дома проиграла «Ливерпулю» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы — 0:1. Гол на 7-й минуте забил Мохамед Салах, реализовав пенальти.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук отыграл 79 минут и не отметился результативными действиями.

По сумме двух матчей «Аталанта» победила «Ливерпуль» со счетом 3:1.

Бергамаски вышли в полуфинал Лиги Европы и встретятся с победителем матча «Марсель» — «Бенфика». Первый матч 1/2 финала состоится 2 мая, ответный — 9-го числа.

Лига Европы. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
0:1
Ливерпуль

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Ливерпуль
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