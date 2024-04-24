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Сегодня, 10:48

«Торино» и «Фиорентина» рассматривают возможную покупку Алексея Миранчука

Виктория Кравченко
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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«Торино» и «Фиорентина» интересуются российским полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком, пишет Calciomercato.

По данным источника, «Аталанта» может рассмотреть вариант продажи футболиста и выручить деньги с его трансфера. Стоимость Миранчука — 9 миллионов евро.

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 32 матча, забил 4 мяча и сделал 11 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.

После 32 туров «Аталанта» набрала 54 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
ФК Фиорентина
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