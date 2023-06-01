Хвича продлит контракт с «Наполи» до 2028 года и его зарплата вырастет вдвое

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия продлит контракт с клубом, сообщает Calciomercato.

По данным источника, стороны достигли договоренности о подписания нового соглашения, которое будет рассчитано до 2028 года. Зарплата 22-летнего грузина вырастет примерно в два раза — до 2,5 миллиона евро в год.

Нынешний контракт Кварацхелии рассчитан до 2027 года. Он перешел в неаполитанский клуб летом 2022 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 42 матча за команду во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.