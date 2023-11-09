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Италия

Сегодня, 14:03

Ибрагимович будет назначен на пост специального советника «Милана»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вернется в клуб на должность «специального советника» или «внешнего советника», сообщает Football Italia.

Газета La Stampa информирует, что в обязанности 42-летний шведа будет входить не только общение с командой, но и полномочия в трансферной политики и молодежи клуба. Также он будет связующим звеном между командой и директорами. Это должно уменьшить сферу деятельности нынешнего генерального директора клуба, итальянца Джорджио Фурлани, который был назначен на эту должность в ноябре 2022 года.

Calciomercato сообщает, что в настоящее время «Милан» и Ибрагимович обсуждают последние детали сотрудничества и вскоре официально объявят о назначении. Это может произойти 11 ноября перед выездным матчем «россонери» в серии А против «Лечче».

Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом 2023 года. «Милан» стал его последним клубом.

Источник: Football Italia
Златан Ибрагимович
ФК Милан
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