Ибрагимович может получить пост в «Милане»

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может устроиться на работу в клуб, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 41-летний швед посетил встречу с владельцем «Милана» Джерри Кардинале, где обсудил свое возможное будущее в клубе. Конкретная должность, которую могут предложить Ибрагимовичу пока не определена, но ожидается, что он будет контактировать с главным тренером миланцев Стефано Пиоли.

18 сентября Ибрагимович посетил тренировочное занятие «Милана» перед матчем с «Ньюкаслом» (0:0) в групповой стадии Лиги чемпионов.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. «Милан» стал его последним клубом. Кроме того, форвард по ходу карьеры выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Барселону», «Интер», «Ювентус», «Аякс» и «Мальме».