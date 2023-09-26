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Италия

Сегодня, 13:30

«Наполи» может уволить Руди Гарсию, чтобы назначить Игора Тудора

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Наполи» может уволить главного тренера Руди Гарсию после неудачного старта сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство неаполитанцев рассматривает экс-тренера «Марселя» Игора Тудора в качестве основного кандидата на замену Гарсии. В числе других кандидатов находится бывший тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье.

«Наполи» с 8 очками занимает седьмое место в итальянской серии А после 5 туров. Летом команду покинул Лучано Спаллетти, с которым неаполитанцы стали чемпионами Италии в прошедшем сезоне.

Игор Тудор
Футбол
ФК Наполи
Руди Гарсия
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