«Наполи» может уволить Руди Гарсию, чтобы назначить Игора Тудора

«Наполи» может уволить главного тренера Руди Гарсию после неудачного старта сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство неаполитанцев рассматривает экс-тренера «Марселя» Игора Тудора в качестве основного кандидата на замену Гарсии. В числе других кандидатов находится бывший тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье.

«Наполи» с 8 очками занимает седьмое место в итальянской серии А после 5 туров. Летом команду покинул Лучано Спаллетти, с которым неаполитанцы стали чемпионами Италии в прошедшем сезоне.