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Италия

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Ибрагимович — о Балотелли: «У него было так много возможностей изменить свое будущее, но он упустил все»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал карьеру форварда «Адана Демирспор» Марио Балотелли.

«Балотелли? У него было так много возможностей воспользоваться своим талантом и изменить свое будущее. Он никогда этого не делал, это правда. Есть так много тех, кто хочет иметь хотя бы один шанс, а он упустил все возможности, которые у него были», — сказал Ибрагимович La Gazzetta dello Sport.

33-летний итальянец в сентябре вернулся в «Адана Демирспор» из швейцарского «Сьона». Он забил два мяча в двух матчах турецкой Суперлиги.

Ранее Балотелли выступал за «Монцу», «Брешию», «Ниццу», «Марсель», «Ливерпуль», «Милан», «Манчестер Сити» и «Интер». На его счету 14 голов в 36 матчах за сборную Италии.

Златан Ибрагимович
Марио Балотелли
Футбол
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