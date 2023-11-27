Иммобиле рассказал, что хочет вернуться в сборную Италии

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле заявил, что хочет вернуться в сборную Италии. Его перестали вызывать после победы команды на Евро 2020 года.

«Странно, что меня перестали призывать в сборную. Я в полном порядке с физической точки зрения, уверен в себе, я в полном распоряжении для национальной команды», — цитирует игрока ITASportPress.

По итогам отборочного турнира Италия с 14 очками заняла второе место в группе C и квалифицировалась на чемпионат Европы. Украина с 14 очками расположилась на третьей строчке и примет участие в плей-офф за выход на Евро-2024, где сыграет с Израилем. Первое место в группе заняла Англия (20 очков).