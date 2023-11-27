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Италия

Сегодня, 08:32

Моуринью объяснил, чего не хватает Азмуну, чтобы выходить в стартовом составе «Ромы»

Руслан Минаев
Сердар Азмун.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью объяснил, почему не выпускает нападающего Сердара Азмуна в стартовом составе.

«Мы с Азмуном и Дибалой немного разбалансированы. Мне нравится Сердар, но ему чего-то не хватает в его защитных действиях, чтобы стать настоящим игроком Моуринью. Дибала тоже не так дисциплинирован в обороне. Поэтому с одним из них можно играть, но не с двумя», — цитирует Моуринью Football Italia.

Ранее португалец заявил, что считает себя бандитом.

После победы над «Удинезе» в 13-м туре серии А «Рома» набрала 21 очко и вышла на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. 3 декабря команда Моуринью сыграет на выезде с «Сассуоло» в 14-м туре серии А.

Сердар Азмун
ФК Рома
Жозе Моуринью
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