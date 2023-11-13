Индзаги подвел итоги матча «Интера» против «Фрозиноне»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги отреагировал на победу команды над «Фрозиноне» (2:0) в матче 12-го тура серии А.

«Мы ожидали, что «Фрозиноне» будет использовать одну тактическую схему, но они применили другую. Такое в лиге случается часто, и ребятам нужно быстро реагировать на изменения по ходу матча», — цитирует Индзаги Football Italia.

Он также отметил, что «Фрозиноне» — организованная и мастеровитая команда.

«Интер» с 31 очком занимает 1-е место в турнирной таблице, «Фрозиноне» с 15 очками — на 12-й строчке.