Индзаги: «Дженоа» сыграл очень хорошо и заслужил очко»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничью с «Дженоа» (1:1) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

«Мы знали, в какую игру нам предстоит играть. «Дженоа» находится в отличной форме, как физически, так и морально, это был тяжелый матч. «Дженоа» — очень мощная команда, которая защищается довольно глубоко, поэтому нам приходилось быстрее перемещать мяч. Мы попытались изменить ситуацию во втором тайме, но недостаточно. Мы также должны отдать должное «Дженоа», который сыграл очень хорошо и заслужил очко. Отсутствие травмированных игроков не должно быть алиби: эта же команда очень хорошо выступила против «Лечче», а «Дженоа» очень сильна на своем поле», — цитирует Football Italia Индзаги.

Игроки «Интера» Лаутаро Мартинес, Федерико Димарко и Хуан Куадрадо не смогли сыграть из-за травм.