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Италия

Сегодня, 00:40

«Интер» проиграл «Эмполи», Шкриньяр получил красную карточку в конце первого тайма

Иван Торопцев
Корреспондент
«Интер» — «Эмполи».
Фото AFP
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«Интер» проиграл «Эмполи» на своем поле в матче 19-го тура чемпионата Италии — 0:1.

Единственный гол на 66-й минуте забил полузащитник гостей Томмазо Бальданци.

На 40-й минуте с поля был удален защитник и капитан «Интера» Милан Шкриньяр, который получил вторую желтую карточку. Ранее агент футболиста заявил, что игрок не собирается продлевать контракт с клубом.

Благодаря победе «Эмполи» поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 25 очками. «Интер» занимает третью строчку с 37 очками.

Италия. Серия А. 19-й тур
23 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:1
Эмполи

Милан Шкриньяр
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Эмполи
1
0
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Агент Шкриньяра подтвердил, что защитник не собирается продлевать контракт с «Интером»

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