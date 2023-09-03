«Интер» и «Фиорентина» сыграют в матче 3-го тура серии А. Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», в воскресенье, 3 сентября. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Смотреть игру чемпионата Италии «Интер» — «Фиорентина» можно будет на платном телеканале «Матч Футбол 1», который проведет видеотрансляцию матча. Начало эфира — в 19:25.

Формальные события матча «Интер» — «Фиорентина» доступны в нашем матч-центре.

«Интер» начал новый сезон серии А с двух побед. Команда Симоне Индзаги обыграла «Монцу» и «Кальяри» со счетом 2:0. «Интер» занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Фиорентина» с 4 очками располагается на 6 строчке. Фиалки обыграли «Дженоа» на выезде со счетом 4:1 и сыграли вничью дома с «Лечче» 2:2.