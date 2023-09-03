«Интер» разгромил «Фиорентину», Кокорин провел весь матч в запасе

«Интер» дома с крупным счетом обыграл «Фиорентину» в матче 3-го тура серии А — 4:0.

Голы забили Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес, оформивший дубль, и Хакан Чалханоглу. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин провел весь матч на скамейке запасных.

«Интер» с 9 очками возглавляет турнирную таблицу серии А. «Фиорентина» располагается на 8-я строке (4 очка).

В другом матче «Торино» обыграло «Дженоа» со счетом 1:0. Единственный гол забил Неманья Радоньич на 90+4-й минуте.

Клуб из Турина с 4 очками находится на 11-м месте, а команда из города Генуя — 14-я (3 очка).