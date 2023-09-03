«Интер» разгромил «Фиорентину», Кокорин провел весь матч в запасе

Сегодня, 21:29
«Интер» дома с крупным счетом обыграл «Фиорентину» в матче 3-го тура серии А — 4:0.
Голы забили Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес, оформивший дубль, и Хакан Чалханоглу. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин провел весь матч на скамейке запасных.
«Интер» с 9 очками возглавляет турнирную таблицу серии А. «Фиорентина» располагается на 8-я строке (4 очка).
В другом матче «Торино» обыграло «Дженоа» со счетом 1:0. Единственный гол забил Неманья Радоньич на 90+4-й минуте.
Клуб из Турина с 4 очками находится на 11-м месте, а команда из города Генуя — 14-я (3 очка).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|3
|3
|0
|0
|8-0
|9
|
2
|Милан
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|Аталанта
|3
|2
|0
|1
|6-2
|6
|
4
|Наполи
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
5
|Верона
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
6
|Ювентус
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
8
|Фиорентина
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Болонья
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
10
|Фрозиноне
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
11
|Торино
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|
12
|Дженоа
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
13
|Сассуоло
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
14
|Монца
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
15
|Лацио
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
16
|Салернитана
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
17
|Удинезе
|3
|0
|2
|1
|1-4
|2
|
18
|Рома
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|
19
|Кальяри
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
20
|Эмполи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|1.09
|19:30
|
Сассуоло – Верона
|3 : 1
|1.09
|21:45
|
Рома – Милан
|1 : 2
|2.09
|19:30
|
Болонья – Кальяри
|2 : 1
|2.09
|19:30
|
Удинезе – Фрозиноне
|0 : 0
|2.09
|21:45
|
Аталанта – Монца
|3 : 0
|2.09
|21:45
|
Наполи – Лацио
|1 : 2
|3.09
|19:30
|
Интер – Фиорентина
|4 : 0
|3.09
|19:30
|
Торино – Дженоа
|1 : 0
|3.09
|21:45
|
Эмполи – Ювентус
|- : -
|3.09
|21:45
|
Лечче – Салернитана
|- : -