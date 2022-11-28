«Интер» готов продать защитника Дюмфриса за 60 миллионов евро

«Интер» готов рассмотреть вариант продажи защитника Дензела Дюмфриса. Однако итальянский клуб требует за 26-летнего игрока 60 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт футболиста с миланским клубом действует до 30 июня 2025 года. Портал Тransfermarkt оценивает нидерландца в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Дюмфрисом.

В сезоне-2022/23 Дюмфрис забил два гола и сделал две результативные передачи в 17 матчах за «Интер».