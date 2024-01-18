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Сегодня, 22:00

«Интер» — «Лацио»: время начала и где смотреть матч за Суперкубок Италии

«Интер» сыграет с «Лацио» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании 19 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Симоне Индзаги, главный тренер ФК «Интер».
Фото Reuters
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«Интер» сыграет с «Лацио» в матче 1/2 финала Суперкубка Италии в пятницу, 19 января. Игра пройдет на стадионе Университета Короля Сауда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и статистикой противостояния «Интер» — «Лацио» можно на нашем сайте в матч-центре. Права на трансляцию матча Суперкубка Италии в России принадлежат онлайн-сервису Окко Спорт. Матч будет доступен по платной подписке.

В последних пяти очных встречах трижды побеждала команда из Милана (2:0, 3:1, 2:1), два раза сильнее был клуб из Рима — 3:1, 3:1.

Прогноз, анализ и коэффициенты на игру «Интер» — «Лацио» читайте в нашем материале.

«Интер» — действующий чемпион Суперкубка страны.

Италия. Суперкубок. 1/2 финала
19 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Интер
Лацио

Суперкубок Италии: турнирная таблица в актуальном виде и результаты игр доступны на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
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