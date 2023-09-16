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Италия

Сегодня, 20:55

Благодаря дублю Мхитаряна «Интер» в дерби разгромил «Милан»

Виктория Кравченко
Игроки «Интера» и «Милана».
Фото AFP
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«Интер» дома обыграл «Милан» в матче 4-го тура чемпионата Италии — 5:1.

У победителей отличились Генрих Мхитарян, оформивший дубль, Маркус Тюрам, Хакан Чалханоглу и Давиде Фраттези. У миланцев единственный мяч забил Рафаэл Леау.

Команда Симоне Индзаги одержала 4 победы в 4 турах чемпионата Италии. «Интер» возглавляет турнирную таблицу, набрав 12 очков. У «Милана» 9 очков и третья строчка.

24 сентября «Интер» сыграет с «Эмполи» в пятом туре серии А. «Милан» встретится днем ранее с «Вероной».

Италия. Серия А. 4-й тур
16 сент, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
5:1
Милан
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Генрих Мхитарян
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
6
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 4 4 0 0 13-1 12
2
 Ювентус 4 3 1 0 9-2 10
3
 Милан 4 3 0 1 9-7 9
4
 Лечче 3 2 1 0 6-3 7
5
 Аталанта 3 2 0 1 6-2 6
6
 Наполи 3 2 0 1 6-3 6
7
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
8
 Фиорентина 3 1 1 1 6-7 4
9
 Фрозиноне 3 1 1 1 3-4 4
10
 Болонья 3 1 1 1 3-4 4
11
 Торино 3 1 1 1 2-4 4
12
 Дженоа 3 1 0 2 2-5 3
13
 Сассуоло 3 1 0 2 3-5 3
14
 Монца 3 1 0 2 2-5 3
15
 Лацио 4 1 0 3 4-7 3
16
 Салернитана 3 0 2 1 3-5 2
17
 Удинезе 3 0 2 1 1-4 2
18
 Рома 3 0 1 2 4-6 1
19
 Кальяри 3 0 1 2 1-4 1
20
 Эмполи 3 0 0 3 0-5 0
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.09 16:00
Ювентус – Лацио
 3 : 1
16.09 19:00
Интер – Милан
 5 : 1
16.09 21:45
Дженоа – Наполи
 - : -
17.09 13:30
Кальяри – Удинезе
 - : -
17.09 16:00
Фрозиноне – Сассуоло
 - : -
17.09 16:00
Монца – Лечче
 - : -
17.09 19:00
Фиорентина – Аталанта
 - : -
17.09 21:45
Рома – Эмполи
 - : -
18.09 19:30
Салернитана – Торино
 - : -
18.09 21:45
Верона – Болонья
 - : -
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