«Интер» и «Милана» в субботу сыграют дерби в серии А

«Интер» и «Милан» сыграют в 4-м туре чемпионата Италии в воскресенье, 17 сентября. Дерби Милана начнется в 19:00 по московскому времени.

Игру «Интер» — «Милан» в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», также видео онлайн будет доступно на сайте matchtv.ru. Начало трансляции — в 18:55 по московскому времени.

Ключевые события игры «Интер» — «Милан» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Интер» перед 4-м туром чемпионата Италии возглавляет турнирную таблицу серии А. Команда Симоне Индзаги набрала 9 очков из 9 возможных, мячи — 8-0.

«Милан» в трех турах также одержал три победы. «Россонери» набрали 9 очков при разности мячей 8-2.

Только «Интер» и «Милан» не теряли очки в этом сезоне серии А.