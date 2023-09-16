Сегодня, 18:00
«Интер» и «Милан» сыграют в 4-м туре чемпионата Италии в воскресенье, 17 сентября. Дерби Милана начнется в 19:00 по московскому времени.
Игру «Интер» — «Милан» в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», также видео онлайн будет доступно на сайте matchtv.ru. Начало трансляции — в 18:55 по московскому времени.
Ключевые события игры «Интер» — «Милан» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
«Интер» перед 4-м туром чемпионата Италии возглавляет турнирную таблицу серии А. Команда Симоне Индзаги набрала 9 очков из 9 возможных, мячи — 8-0.
«Милан» в трех турах также одержал три победы. «Россонери» набрали 9 очков при разности мячей 8-2.
Только «Интер» и «Милан» не теряли очки в этом сезоне серии А.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ювентус
|4
|3
|1
|0
|9-2
|10
|
2
|Интер
|3
|3
|0
|0
|8-0
|9
|
3
|Милан
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
4
|Лечче
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
5
|Аталанта
|3
|2
|0
|1
|6-2
|6
|
6
|Наполи
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
7
|Верона
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
8
|Фиорентина
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Фрозиноне
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
10
|Болонья
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
11
|Торино
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|
12
|Дженоа
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
13
|Сассуоло
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
14
|Монца
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
15
|Лацио
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
16
|Салернитана
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|
17
|Удинезе
|3
|0
|2
|1
|1-4
|2
|
18
|Рома
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|
19
|Кальяри
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
20
|Эмполи
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
|16.09
|16:00
|
Ювентус – Лацио
|3 : 1
|16.09
|19:00
|
Интер – Милан
|- : -
|16.09
|21:45
|
Дженоа – Наполи
|- : -
|17.09
|13:30
|
Кальяри – Удинезе
|- : -
|17.09
|16:00
|
Фрозиноне – Сассуоло
|- : -
|17.09
|16:00
|
Монца – Лечче
|- : -
|17.09
|19:00
|
Фиорентина – Аталанта
|- : -
|17.09
|21:45
|
Рома – Эмполи
|- : -
|18.09
|19:30
|
Салернитана – Торино
|- : -
|18.09
|21:45
|
Верона – Болонья
|- : -