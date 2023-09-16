Индзаги похвалил игроков «Интера» после разгрома «Милана»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал крупную победу команды над «Миланом» (5:1) в матче 4-го тура серии А.

«Мы отлично начали матч и постоянно сохраняли концентрацию, забивая голы в нужные моменты игры. Я поздравляю парней с тем, как они начали сезон. Мы рады, что дали фанатам причину для празднования.

Мы в прошлом сезоне мы взяли два трофея, дошли до финала Лиги чемпионов — это помогло нам поверить в себя еще больше», — цитирует Индзаги Football Italia.

Команда Симоне Индзаги одержала 4 победы в 4 турах чемпионата Италии. «Интер» возглавляет турнирную таблицу, набрав 12 очков. У «Милана» 9 очков и третья строчка.

24 сентября «Интер» сыграет с «Эмполи» в пятом туре серии А. «Милан» встретится днем ранее с «Вероной».