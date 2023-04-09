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Италия

Сегодня, 13:09

«Интер» начал переговоры с Сержиу Консейсау

Виктория Кравченко
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Представители «Интера» начали переговоры с возможным преемником Симоне Индзаги, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, миланцы интересуются главным тренером «Порту» Сержиу Консейсау. Однако португальский клуб не планирует расставаться со своим специалистом. Его контракт с «Порту» рассчитан до лета 2024 года.

На данный момент пост главного тренера «Интера» занимает Симоне Индзаги. 47-летний итальянец руководит командой с июня 2021 года.

По итогам 29 туров серии А «Интер» занимает пятое место в турнирной таблице.

Сержиу Консейсау
ФК Интер (Интернационале)
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«Интер» может пригласить тренера «Порту» Консейсау