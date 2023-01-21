«Интер» предложил Смоллингу контракт до 2025 года

Сегодня, 09:36
«Интер» предложил контракт защитнику «Ромы» Крису Смоллингу, сообщает инсайдер Николо Скира.
По его данным, «нерадзурри» хотят подписать с 33-летним англичанином соглашение до лета 2025 года с зарплатой 3,5 миллиона евро в год — переход планируется осуществить летом, когда у игрока истечет контракт с «Ромой».
Ранее сообщалось об интересе к Смоллингу со стороны «Ювентуса».
В текущем сезоне защитник провел за римский клуб 24 матча во всех турнирах и забил 3 гола. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.