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Италия

Сегодня, 09:36

«Интер» предложил Смоллингу контракт до 2025 года

Руслан Минаев
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«Интер» предложил контракт защитнику «Ромы» Крису Смоллингу, сообщает инсайдер Николо Скира.

По его данным, «нерадзурри» хотят подписать с 33-летним англичанином соглашение до лета 2025 года с зарплатой 3,5 миллиона евро в год — переход планируется осуществить летом, когда у игрока истечет контракт с «Ромой».

Ранее сообщалось об интересе к Смоллингу со стороны «Ювентуса».

В текущем сезоне защитник провел за римский клуб 24 матча во всех турнирах и забил 3 гола. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.

Крис Смоллинг
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