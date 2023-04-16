«Интер» выставил ультиматум Симоне Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги близок к увольнению из команды после поражения от «Монцы» в 30-м туре серии А (0:1), утверждает Football Italia.

По информации источника, после игры руководство «Интера» встретилось с Индзаги, высказав ему недовольство результатами команды в последних матчах. Будущее главного тренера «нерадзурри» зависит от итогов противостояния с «Бенфикой» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:0 в первом матче) и попадания миланцев в ЛЧ на следующий сезон.

После 30 туров «Интер» с 51 очком занимает пятое место в турнирной таблице серии А, отставая от «Милана», идущего на четвертой строчке, на 2 очка.