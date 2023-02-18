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Италия

Сегодня, 20:46

Итальянский журналист: «Кварацхелия является самым большим открытием серии А, он лучший игрок в этом чемпионате»

Иван Шитик
Корреспондент
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Итальянский журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини высказал мнение об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«В Италии уже давно говорят, что Хвича, безусловно, является самым большим открытием этой серии А, и он продолжает доказывать это своими голами. Рекорд многолетней давности и есть тому доказательство.

Кварацхелия, безусловно, лучший игрок в этом чемпионате, а «Наполи» благодаря его голам и голам Осимхена, все ближе к победе в скудетто», — сказал Мартини Sport24.

На счету грузинского форварда 12 забитых мячей и 14 результативных передач в 24 матчах за неаполитанцев.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-18-italyanskiy-zhurnalist-khvicha-yavlyayetsya-samym-bolshim-otkrytiyem-serii-a-on-luchshiy-igrok-v-etom-chempionate
Хвича Кварацхелия
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