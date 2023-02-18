Итальянский журналист: «Кварацхелия является самым большим открытием серии А, он лучший игрок в этом чемпионате»

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Итальянский журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини высказал мнение об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
«В Италии уже давно говорят, что Хвича, безусловно, является самым большим открытием этой серии А, и он продолжает доказывать это своими голами. Рекорд многолетней давности и есть тому доказательство.
Кварацхелия, безусловно, лучший игрок в этом чемпионате, а «Наполи» благодаря его голам и голам Осимхена, все ближе к победе в скудетто», — сказал Мартини Sport24.
На счету грузинского форварда 12 забитых мячей и 14 результативных передач в 24 матчах за неаполитанцев.