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Италия

Сегодня, 16:29

«Кальяри» в добавленное время вырвал победу у «Фрозиноне»

Алина Савинова
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«Кальяри» на своем поле обыграл «Фрозиноне» в матче 10-го тура серии А — 4:3.

У желто-синих отличились Матиас Суле, на счету которого дубль, и Марко Брешианини. За красно-синих по голу в основное время забили Гаэтано Ористанио и Антуан Макумбу. В добавленное время форвард «Кальяри» Леонардо Паволетти оформил дубль и принес победу своей команде.

После этой игры «Фрозиноне» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 12 очков. «Кальяри» поднялся на 19-ю строчку (6 очков).

Италия. Серия А. 10-й тур
29 окт, 14:30. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
4:3
Фрозиноне

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Кальяри
ФК Фрозиноне
Серия А
0
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