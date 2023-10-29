«Интер» сыграет с «Ромой» в матче 10-го тура чемпионата Италии в воскресенье, 29 октября. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и начнется в 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Интер» — «Рома» можно на сайте «СЭ». Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru. Также трансляция будет доступна на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Черно-синие занимают второе место в турнирной таблице серии А, в их активе — 22 очка. Команда Жозе Моуринью располагается на восьмой строчке с 14 баллами.

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