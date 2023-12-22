Камоцци: «Если «Рома» выйдет в добром здравии, имеет больше шансов, чем «Наполи»

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился ожиданиями от матча 17-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Наполи».

«Рома» проводит неровный и нестабильный сезон. Для них наступил сложный период игр с топ-командами. Но отдам им предпочтение, хоть «Наполи» и заслуженно занимает место в таблице. На мой взгляд, если команда Жозе Моуринью выйдет в добром здравии, то имеет больше шансов, чем «Наполи», — сказал Камоцци ODDS.ru.

Матч «Рома» — «Наполи» состоится в субботу 23 декабря в Риме на стадионе «Олимпико» и начнется в 22:45 мск.