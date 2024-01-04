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Италия

Сегодня, 19:50

Камоцци: «Гасперини нужно по-новому взглянуть на Миранчука — пришло его время играть дольше»

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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил игру российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Алексей Миранчук — хороший игрок и заслуживает того, чтобы играть больше матчей в «Аталанте». Он доказал это в матче против «Сассуоло». Гасперини нужно по-новому взглянуть на Алексея: пришло его время играть дольше. А Миранчуку нужно продолжать играть в чемпионате Италии! «Аталанта» в атаке играет смелее, чем «Рома». И в последнее время команда Гасперини набрала неплохой ход. Нас ждет интересная игра от команд-соседей по турнирной таблице. Думаю, обе команды постараются отличиться», — приводит слова Камоцци ODDS.ru.

В нынешнем сезоне Миранчук провел 9 матчей в серии А, в которых забил один гол.

Следующий матч «Аталанта» сыграет с «Ромой» 7 января в рамках 19-го тура серии А на стадионе «Олимпико» в Риме. Встреча начнется в 22.45 мск.

Источник: ODDS.ru
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
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Мостовой поделился мнением об Алексее Миранчуке