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Италия

Сегодня, 18:28

Капелло лаконично высказался о завершении карьеры Буффона

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал для «СЭ» завершение карьеры Джанлуиджи Буффона.

«Буффон — это феномен. Он просто легенда», — сказал Капелло «СЭ».

Последние два сезона Буффон провел в «Парме», команде второго дивизиона Италии. Ранее 45-летний голкипер выступал за «Ювентус» и «ПСЖ». Всего за карьеру он провел 975 матчей и пропустил 825 голов. В 429 встречах он не пропустил ни одного гола.

За сборную Италии Буффон играл с 1997 года. Он принял участие в 176 встречах.

Джанлуиджи Буффон
Фабио Капелло
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