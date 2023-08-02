Агент Буффона: «Матч против России за Италию стал началом неповторимой карьеры Джанлуиджи»

Агент легендарного итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина прокомментировал «СЭ» завершение карьеры футболиста.

«Безусловно, первый матч Джанлуиджи за сборную Италии против России в отборочном турнире к чемпионату миру 1998 года — знаменательная дата и начало неповторимой карьеры», — сказал Мартина «СЭ».

29 октября 1997 года Россия и Италия сыграли стыковой матч за право выхода на чемпионат мира во Францию.

19-летний Джанлуиджи Буффон впервые вышел в составе сборной Италии после травмы Джунлуки Пальюки в первом тайме. Всего за сборную Италии Буффон провел в 176 матчей.