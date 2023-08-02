Агент Буффона: «Матч против России за Италию стал началом неповторимой карьеры Джанлуиджи»

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Агент легендарного итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина прокомментировал «СЭ» завершение карьеры футболиста.
«Безусловно, первый матч Джанлуиджи за сборную Италии против России в отборочном турнире к чемпионату миру 1998 года — знаменательная дата и начало неповторимой карьеры», — сказал Мартина «СЭ».
29 октября 1997 года Россия и Италия сыграли стыковой матч за право выхода на чемпионат мира во Францию.
19-летний Джанлуиджи Буффон впервые вышел в составе сборной Италии после травмы Джунлуки Пальюки в первом тайме. Всего за сборную Италии Буффон провел в 176 матчей.