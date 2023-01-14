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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче против «Ювентуса» (5:1).
«Хвича вчера сыграл просто превосходно! Именно благодаря грузину получился разгром «Ювентуса». «Наполи» проводит отличный сезон, а Кварацхелия действительно с каждым матчем доказывает, что он станет великим игроком. Сейчас со всей уверенностью можно сказать, что в Италии появился Кварадона!» — цитирует Каррерау Sport24.
Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. На счету 21-летнего грузина 9 голов и 13 результативных передач в 20 играх за неаполитанцев во всех турнирах. Юрий Семин работал с футболистом в «Локомотиве» во второй половине сезона-2018/19.
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Основные источники исследования