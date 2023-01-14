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Италия

Сегодня, 12:56

Итальянский журналист считает, что Кварацхелия — один из лучших в серии А

Виктория Кравченко
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Итальянский журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини рассказал, что думает об игре грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче 18-го тура серии А против «Ювентуса» (5:1).

«Весь «Наполи» вчера провел отличную игру, и является главным фаворитом на победу в чемпионате Италии. Кварацхелия как всегда был на высоте и внес важный вклад в победу над «Ювентусом». По этой причине он, безусловно, один из лучших, если не лучший игрок в серии А прямо сейчас.

Хвича — новый Марадона? Диего Марадона все равно с другой планеты, но если этот «Наполи» выиграет Серию А, кто знает, может, в Неаполе появится новый «Кварадона» — Хвича Кварацхелия», — цитирует Мартини Sport24.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. На счету 21-летнего грузина 9 голов и 13 результативных передач в 20 играх за неаполитанцев во всех турнирах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-14-italyanskiy-zhurnalist-kvaratskheliya-odin-iz-luchshikh-yesli-ne-luchshiy-igrok-v-serii-a-pryamo-seychas

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Ф2(0)

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1.84

19%

1.57
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Ювентус
0
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