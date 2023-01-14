Итальянский журналист считает, что Кварацхелия — один из лучших в серии А

Итальянский журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини рассказал, что думает об игре грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче 18-го тура серии А против «Ювентуса» (5:1).

«Весь «Наполи» вчера провел отличную игру, и является главным фаворитом на победу в чемпионате Италии. Кварацхелия как всегда был на высоте и внес важный вклад в победу над «Ювентусом». По этой причине он, безусловно, один из лучших, если не лучший игрок в серии А прямо сейчас.

Хвича — новый Марадона? Диего Марадона все равно с другой планеты, но если этот «Наполи» выиграет Серию А, кто знает, может, в Неаполе появится новый «Кварадона» — Хвича Кварацхелия», — цитирует Мартини Sport24.