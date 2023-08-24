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Италия

Сегодня, 15:31

Кокорин может получить шанс сыграть в матче с «Рапидом», россиянин включен в заявку

Алина Савинова
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«Фиорентина» включила российского форварда Александра Кокорина в заявку на матч стадии плей-офф Лиги конференций с «Рапидом» в последний момент.

32-летний футболист изначально отсутствовал в заявке «Фиорентины» на игру. Однако в последний момент на фоне слухов о переходе в другой клуб из заявки был исключен полузащитник Софьян Амрабат, и его место занял Кокорин.

По информации «РБ Спорт», в связи с проблемами итальянской команды с атакующими футболистами и игрой клуба на два фронта велика вероятность того, что Кокорин получит шанс проявить себя в матче против «Рапида». Отмечается, что главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно доволен тем, как россиянин проявляет себя на тренировках.

Первый матч между «Фиорентиной» и «Рапидом» пройдет 24 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.

С 2021 года российский нападающий является игроком «Фиорентины». В минувшем сезоне он выступал за «Арис» на правах аренды, а в июне вернутся в итальянский клуб. Контракт Кокорина с клубом из Флоренции заканчивается в конце июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kokorin-mozhet-poluchit-shans-s-rapidom-on-vklyuchen-v-zayavku/
Александр Кокорин
Футбол
ФК Фиорентина
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 Интер 1 1 0 0 2-0 3
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 Аталанта 1 1 0 0 2-0 3
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 Лечче 1 1 0 0 2-1 3
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 Рома 1 0 1 0 2-2 1
11
 Торино 1 0 1 0 0-0 1
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 Фрозиноне 1 0 0 1 1-3 0
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 Болонья 1 0 0 1 0-2 0
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 Монца 1 0 0 1 0-2 0
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Фрозиноне – Аталанта
 - : -
26.08 19:30
Монца – Эмполи
 - : -
26.08 21:45
Милан – Торино
 - : -
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 - : -
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 - : -
27.08 19:30
Ювентус – Болонья
 - : -
27.08 21:45
Лацио – Дженоа
 - : -
27.08 21:45
Наполи – Сассуоло
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